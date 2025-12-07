Il borgo più romantico del Lago di Como si illumina per il Natale
Il Natale è arrivato a Varenna. Sono state accese le luminarie natalizie che illuminano il centro storico e le frazioni di Fiumelatte, Pino e Olivedo, regalando così al borgo e alle sue località un’atmosfera magica e festosa.Le installazioni luminose, che accompagneranno residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
