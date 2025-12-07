Il borgo più romantico del Lago di Como si illumina per il Natale

Leccotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale è arrivato a Varenna. Sono state accese le luminarie natalizie che illuminano il centro storico e le frazioni di Fiumelatte, Pino e Olivedo, regalando così al borgo e alle sue località un’atmosfera magica e festosa.Le installazioni luminose, che accompagneranno residenti e visitatori. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Il fascino romantico dell’Abruzzo al TTG di Rimini: Wedding Bureau presenta Matrimonio nel Borgo e Abruzzo Infinity Love

Moltrasio, il romantico borgo del lago - Tra parchi in fiore, verdi boschi, il fascino dell’arco alpino, l’aria “luminosa” e splendide ville, il Lago di Como offre panorami unici e graziosi borghi, uno più incantevole dell’altro. Lo riporta siviaggia.it

Lazise, Verona/ Finalista a Il Borgo dei Borghi 2025: una perla sul Lago di Garda - Lazise è un bellissimo borgo posizionato sul versante veneto del Lago di Garda, in provincia di Verona candidato per il concorso Il Borgo dei Borghi 2025. ilsussidiario.net scrive

Il borgo italiano affacciato sul lago a forma di cuore: è un incanto - Lo fa con le meraviglie naturali che si snodano lungo tutto lo Stivale, con l’immenso patrimonio storico e culturale, ... Riporta siviaggia.it

Cerca Video su questo argomento: Borgo Pi249 Romantico Lago