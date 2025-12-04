Illumina il Borgo | dal 5 dicembre l’atmosfera natalizia entra nel vivo a Villafrati

Palermotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’arrivo di dicembre il borgo di Villafrati si trasforma in un palcoscenico di luci, tradizioni, colori e atmosfere suggestive. L’amministrazione comunale presenta il programma natalizio, un calendario ricco di iniziative ed eventi rivolte a famiglie, bambini, visitatori e a tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

