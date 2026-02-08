Il boom dei tesori lucchesi Torri di Lucca e Orto Botanico gli ingressi crescono del 12%

Lucca registra un incremento del 12% negli ingressi alle sue attrazioni più note. Lo scorso anno, le visite alle Torri di Lucca e all’Orto Botanico sono aumentate di 30mila unità, un segnale positivo che dimostra come gli sforzi dell’amministrazione e di Lucca Plus per migliorare l’accoglienza e la promozione stiano dando i loro frutti.

E’ boom di presenze per le Torri di Lucca e per l’ Orto Botanico: nello scorso anno, gli ingressi complessivi sono cresciuti di ben 30mila unità, con un aumento del 12% rispetto al 2024 un deciso segnale che premia il lavoro sull’accoglienza, organizzazione e promozione della città che Lucca Plus, la società comunale che si occupa della loro gestione, sta portando avanti in stretta sinergia con l’amministrazione cittadina. Numeri che segnalano una attenzione non solo generica per la città, ma la voglia di scoprire le sue bellezze e i suoi simboli, raccontati e valorizzati anche su riviste specializzate internazionali e sui social grazie a campagne mirate sull’unico giardino pensile d’Europa della Torre Guinigi, sulla salita spettacolare sul "Big Ben lucchese" della Torre delle Ore e sul fascino dell’Orto Botanico, a due passi dalla cinta muraria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il boom dei tesori lucchesi. Torri di Lucca e Orto Botanico gli ingressi crescono del 12% Approfondimenti su Lucca Torri Orto Botanico: iniziata la digitalizzazione degli Erbari Lucchesi È iniziata la digitalizzazione degli Erbari Lucchesi presso l'Orto Botanico di Lucca. Orto Botanico fa boom. Tra serre, gatti e Torre: "Ora l’idea è fare rete" L’Orto Botanico dell’Università di Pisa si distingue come uno dei principali luoghi di interesse della città, grazie alle sue serre tropicali, ai fiori imponenti e agli alberi secolari. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Lucca Torri Argomenti discussi: Il boom dei tesori lucchesi. Torri di Lucca e Orto Botanico gli ingressi crescono del 12%; Cultura a costo zero: domenica 1° febbraio tornano i musei gratis in Puglia. Ecco la mappa dei siti aperti. Riapre l'Orto botanico! Sabato 7 febbraio l’Orto botanico di Padova torna ad accogliere le visitatrici e i visitatori dopo la pausa invernale. L'orto è aperto dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle ore 10 alle ore 17 (ultimo ingresso alle ore 16.15). Le v facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.