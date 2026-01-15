Orto Botanico fa boom Tra serre gatti e Torre | Ora l’idea è fare rete

L’Orto Botanico dell’Università di Pisa si distingue come uno dei principali luoghi di interesse della città, grazie alle sue serre tropicali, ai fiori imponenti e agli alberi secolari. Tra scorci sulla Torre e una mascotte felina molto apprezzata, l’orto rappresenta un punto di richiamo turistico e culturale. L’obiettivo attuale è rafforzare le connessioni tra le diverse componenti, promuovendo un’idea di rete più ampia e collaborativa.

"Tra serre tropicali, fiori giganti, alberi secolari, uno scorcio privilegiato sulla Torre e una mascotte felina ormai celebre, l’Orto Botanico dell’Università di Pisa si è affermato come uno dei principali punti di riferimento turistici della città. Adesso l’obiettivo è fare rete per promuovere il patrimonio di scienza, arte, cultura, storia e botanica, magari anche attraverso una bigliettazione unica". A dirlo è Lorenzo Peruzzi, direttore del Sistema Museale di Ateneo e dell’Orto Botanico, che racconta l’impegno per rendere sempre più attrattivo lo spazio verde a pochi passi dalla Torre, passato in pochi anni da 40mila visitatori fino ai 111. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Orto Botanico fa boom. Tra serre, gatti e Torre: "Ora l’idea è fare rete" Leggi anche: Sabato botanico | Passeggiare tra i colori: l’orto botanico in autunno Leggi anche: Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanico Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Orto Botanico fa boom. Tra serre, gatti e Torre: Ora l’idea è fare rete. Boom del turismo. Torri e orto botanico numeri da record - 543 ingressi complessivi nel corso del 2024, il sistema delle Torri civiche e dell’Orto Botanico si confermano come beni culturali ... lanazione.it Gianluca Iiriti, coordinatore tecnico dell’Orto Botanico, intervistato da Daniele Chirico per YouTG.net. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.