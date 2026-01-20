È iniziata la digitalizzazione degli Erbari Lucchesi presso l'Orto Botanico di Lucca. Questo progetto mira a preservare e rendere più accessibili le collezioni storiche di piante, contribuendo alla conservazione del patrimonio botanico locale. La digitalizzazione favorisce la ricerca, la consulenza e l’educazione, consentendo a studiosi e appassionati di consultare facilmente i dati e le immagini delle specie conservate.

Lucca, 20 gennaio 2026 – Il processo di digitalizzazione che sta investendo il patrimonio culturale e naturalistico, sia a livello nazionale che globale, non ha tralasciato gli erbari, e molti sono i progetti in atto per facilitarne la conservazione, la fruibilità, la conoscenza e l’accesso a chiunque. Così anche gli erbari dell ’Orto Botanico di Lucca sono in fase di digitalizzazione nell’ambito del Progetto E.R.BO.T. (Digitalizzazione delle collezioni ottocentesche di campioni d’Erbario) del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa con responsabile scientifico il professore Lorenzo Peruzzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orto Botanico: iniziata la digitalizzazione degli Erbari Lucchesi

