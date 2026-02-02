A Reggio Calabria, la discussione sul Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche si fa sempre più pressante. La città ha bisogno di approvare il prima possibile il piano, che potrebbe migliorare la vita di molte persone con disabilità. La politica locale si muove per accelerare i tempi e rendere concreto questo obiettivo.

L’approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) a Reggio Calabria è diventata una necessità urgente, non più rimandabile. L’Avvocato Filomena Iatì, ex consigliere comunale, ha sottolineato che il documento non è semplicemente un obbligo amministrativo, ma un passaggio fondamentale per la trasformazione della città in un luogo più giusto, inclusivo e moderno. La mancata approvazione, a suo dire, riflette una scelta politica tardiva e insufficiente da parte dell’attuale amministrazione, che ha posticipato per anni un intervento strategico per il benessere collettivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Peba a Reggio Calabria: l’approvazione diventa urgente per il futuro del territorio

Approfondimenti su PEBA Reggio Calabria

Filomena Iatì, ex consigliera comunale, torna a parlare della necessità di rendere la città di Reggio più accessibile e inclusiva.

Questa mattina il generale Claudio Domizi ha visitato il comando dei carabinieri di Reggio Calabria.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su PEBA Reggio Calabria

Argomenti discussi: I Musei Civici a prova di inclusione. I percorsi per eliminare le barriere. Ecco le mappe tattili e video in Lis.

Reggio Calabria, una città davvero accessibile a tutti: il PEBA come strumento di cambiamentoUna città moderna e giusta non può prescindere dall’accessibilità. La disabilità non è una questione individuale, ma sociale: interroga il modo in cui progettiamo la città e impone di ripensare spazi ... reggiotv.it

Reggio Calabria, Iatì: l’approvazione del Peba rappresenta una priorità non più rinviabileUna città moderna e giusta non può prescindere dall’accessibilità. La disabilità non è una questione individuale, ma sociale: interroga il modo in cui progettiamo la città e impone di ripensare spazi ... strettoweb.com

I locali agganciati da Reggio Calabria in testa alla classifica - facebook.com facebook

Reggio Calabria rafforza Casa Riformista – Italia Viva. Cinque consiglieri comunali scelgono di aderire a un progetto politico serio, riformista, radicato nei territori e capace di parlare al futuro. Entrano a farne parte Filippo Quartuccio, Santo Bongani, Giuseppe x.com