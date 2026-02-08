Venerdì 13 febbraio a Bologna si tiene un evento dedicato al gemello digitale civico. Organizzato da PianetaLab, l’incontro si svolge alle 18 allo Spazio Filla nel Parco della Montagnola. Si parlerà di strumenti e idee per sviluppare un’intelligenza ambientale e democratica, coinvolgendo cittadini, esperti e amministratori pubblici. L’obiettivo è far conoscere come il digitale può aiutare a gestire meglio le questioni ambientali e rafforzare la partecipazione democratica.

PianetaLab organizza l'evento "Idee e strumenti per il gemello digitale civico - Per una intelligenza ambientale e democratica", che si terrà venerdì 13 febbraio alle ore 18:00 presso lo Spazio Filla al Parco della Montagnola (Via Irnerio 26 - 27, 40126 Bologna).L'incontro rappresenta l'ultima tappa di un percorso civico intrapreso da PianetaLab sul progetto del Gemello Digitale di Bologna, che ha coinvolto amministratori, tecnici, istituzioni, università, ma anche associazioni e cittadini.

Il Ministero ha pubblicato un nuovo documento che mette nero su bianco gli strumenti per la governance del benessere digitale e dell’intelligenza artificiale nelle scuole autonome.

Il Gemello Digitale di Bologna rappresenta un nuovo approccio alla pianificazione urbana, sfruttando tecnologie avanzate per migliorare la gestione della città.

