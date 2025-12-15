Pianificazione urbana | Bologna presenta il Gemello digitale

Il Gemello Digitale di Bologna rappresenta un nuovo approccio alla pianificazione urbana, sfruttando tecnologie avanzate per migliorare la gestione della città. Questo strumento innovativo mira a rispondere alle sfide ambientali, sociali e digitali, offrendo una visione integrata e sostenibile del futuro urbano. Presentato il 11 dicembre 2025, si configura come un passo importante per lo sviluppo intelligente di Bologna.

Bologna, 11 dicembre 2025 — Il Gemello Digitale della città di Bologna: uno strumento innovativo pensato per affrontare le sfide ambientali, sociali e digitali a partire dal contesto locale. Continuano gli appuntamenti di PianetaLab e Patto europeo per il clima dedicati alla creazione di spazi di. Bolognatoday.it

