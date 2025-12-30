Bersani afferma che alla sinistra manca un programma chiaro, ma perché non lo propone lui? Spesso le discussioni sulla necessità di un piano condiviso sono frequenti, senza però passi concreti. La richiesta di un programma del campo largo rimane sulla carta, mentre le divergenze e l’assenza di iniziative concrete rallentano l’azione politica. In questo contesto, si evidenzia la difficoltà di tradurre le parole in fatti.

Come al solito, a sinistra c’è una gara a dire cosa bisogna fare ma nessuno si muove. Dicono che ci vuole un programma del campo largo. E allora scrivetelo. Ma perché Pier Luigi Bersani non ci prova lui? Visto che ne invoca l’urgenza (e così anche Matteo Renzi e Gaetano Manfredi) potrebbe e dovrebbe muoversi subito. «Prima si fa è meglio è – ha detto l’ex segretario del Pd in un’intervista alla Stampa –, attenzione all’idea di arrivarci quando si è in fondo al percorso, è pericoloso». Certo, se ti risolvi all’ultimo poi rischi di dover fare un programma di trecento pagine come capitò all’Unione nel 2006: fu l’emblema della confusione che regnava in quella coalizione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Bersani dice che alla sinistra manca un programma, ma perché non lo scrive lui?

Leggi anche: Botte alla figlia che rifiutava il velo, condannato papà integralista. Ma lui dice: “Era solo un metodo educativo”

Leggi anche: “Lui si accosta e piangeva a dirotto”: il racconto del tifoso che fa l’abbonamento alla Roma ma poi se ne va dallo stadio perché non c’è Totti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Eppur non si muove Bersani dice che alla sinistra manca un programma, ma perché non lo scrive lui?.

Il Pd ha un "nemico": Vendola Bersani: "Nessuna fusione col Sel" - Poi Bersani dice no al partito unitario: "C'è già il Pd" Roma - ilgiornale.it

Bersani replica a Storace: "Sono parole false, la conosci la vicenda di Roberto Speranza?" - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it