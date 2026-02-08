I Sabati all’Accademia | Romanychev brothers

Sabato 31 ottobre, all’Accademia Filarmonica di Bologna, prosegue la rassegna “I Sabati all’Accademia”. Sul palco ci saranno i Romanychev Brothers, il duo formato da un pianista e un musicista con la balalaika. Il concerto si terrà nella storica Sala Mozart di Palazzo Carrati, una delle location più suggestive della città.

C'è Posta per Te, le pagelle: l'ego de Il Volo è 'da stadio' (4), Giorgia testimone di nozze (8), brutte bestie i figli avari (2) Sabato 31 ottobre 2026 prosegue la rassegna dei “I Sabati all’Accademia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto dei Romanychev Brothers, gruppo strumentale cameristico composto da un pianoforte e una balalaika nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666.Musiche di Shalov, Andreyev, Repnikov, Podgaits, Piazzolla, Gavrilin, Bazzini, D. Scarlatti, Necheporenko e Afanas'ev.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

