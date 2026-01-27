A Montevarchi I Sabati dell’Audioteca

L'iniziativa “I Sabati dell’Audioteca” a Montevarchi propone un incontro dedicato alla musica nelle corti rinascimentali. Il primo appuntamento del 2026 si terrà sabato 31 gennaio alle ore 17, offrendo un'occasione di approfondimento culturale e musicale in un contesto storico e artistico di rilievo. È un evento pensato per appassionati e curiosi interessati alla musica rinascimentale e alla sua storia.

Arezzo, 27 gennaio 2026 – Sarà dedicato alla musica nelle corti rinascimentali il primo appuntamento del 2026 de “I Sabati dell’Audioteca”, in programma sabato 31 gennaio alle ore 17.00 nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi. Protagonisti dell’incontro saranno Massimo Ciambotti, professore dell’Università degli Studi di Urbino, e Salvatore Dell’Atti, direttore d’orchestra, compositore e musicologo, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musici e cantori del Rinascimento, con un focus particolare sulla corte di Pandolfo III Malatesta. Signore di Fano e, nel primo ventennio del XV secolo, anche di Brescia e Bergamo, Pandolfo III Malatesta si distinse per il forte impulso dato al mecenatismo culturale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Montevarchi “I Sabati dell’Audioteca” Approfondimenti su Montevarchi Sabati Bambini a teatro. I nuovi sabati con Allincontro Montevarchi. Duro attacco dell’amministrazione al consigliere Camiciottoli Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Montevarchi Sabati Argomenti discussi: La Compagnia Teatrale la Fraschetta di Bucine approda a Montevarchi; Inaugurato il nuovo negozio Lidl di Montevarchi, assunti altri sei lavoratori; La musica nelle corti rinascimentali: conferenza all'Accademia del Poggio; Da storico presidio a store evoluto: Lidl rinnova la sua presenza a Montevarchi. A Montevarchi I sabati dell’audiotecaAll’Accademia Valdarnese del Poggio al via una serie di appuntamenti, il primo di natura musicale. msn.com Sabato 24 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il Museo Paleontologico di Montevarchi ospita "Opera. Storia di una storia vera", una performance teatrale a cura di Diesis Teatrango Compagnia Teatrale. La storia è liberamente tratta da “ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.