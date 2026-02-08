I Sabati all’Accademia | Francesco Cera e Alessandra Frabetti

Questa settimana, l’Accademia Filarmonica di Bologna ospita il secondo appuntamento dei “Sabati all’Accademia”. Sabato 17 ottobre, Francesco Cera al clavicembalo e Alessandra Frabetti con la voce recitante si esibiscono nella storica Sala Mozart di Palazzo Carrati. La rassegna continua a portare musica e parole nella cornice che dal 1666 accoglie artisti e pubblico.

Sabato 17 ottobre 2026 prosegue la rassegna dei "I Sabati all'Accademia" dell'Accademia Filarmonica di Bologna con Francesco Cera, clavicembalo, e Alessandra Frabetti, voce recitante nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal 1666.Musiche di Bach; testi di Schiller, Moccia, Hölderlin, Scarpa e Schneider.

