Venerdì 30 gennaio, alle 18, si tiene alla Biblioteca Comunale di Arezzo la presentazione del libro “L'accademia dei talenti” di Francesco Sodi. L’autore incontrerà il pubblico per parlare del suo nuovo lavoro, che ha attirato l’attenzione di molti appassionati di letteratura. L’evento è aperto a tutti e promette di essere un momento interessante per scoprire di più sulla storia e i personaggi del libro.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Presentazione del libro "L'accademia dei talenti " di Francesco Sodi Venerdì 30 gennaio ore 18 – Biblioteca Comunale, via dei Pileati. La Biblioteca Comunale è lieta di ospitare la presentazione del libro "L'accademia dei talenti", l'ultima opera di Francesco Sodi, in un incontro aperto al pubblico che si terrà venerdì 30 gennaio alle ore 18, presso la Biblioteca Comunale – via dei Pileati. Giunto alla sua quarta pubblicazione, Francesco Sodi torna con un romanzo di genere fantastico, che intreccia formazione, scoperta e crescita personale. Ambientato in un mondo dove i giovani protagonisti si confrontano con sfide inaspettate, "L'accademia dei talenti" invita i lettori di tutte le età a riflettere sul valore nascosto di ciò che ci rende unici.

