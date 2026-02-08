Un episodio di violenza scuote la piccola comunità di zona. Alex Manna, l’uomo coinvolto, ammette di aver aggredito Zoe durante una lite, ma dice di non averla gettata nel canale. “Le ho dato pugni, forse più di uno, faccio boxe, ma non l’ho buttata”, ha spiegato. La versione del protagonista si scontra con le immagini e le testimonianze, mentre le indagini continuano a chiarire cosa sia successo davvero.

" Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l’ho buttata nel canale, l’ho lasciata cadere”. È la versione che Alex Manna, il ragazzo arrestato per l’omicidio di Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti) venerdì sera, ha fornito agli investagatori prima che, nel pomeriggio di sabato 7 febbraio, fosse sottoposto a fermo indiziato di delitto. Il movente sembrerebbe riconducibile a un tentativo di approccio respinto da parte della vittima o, in ogni caso, a un rifiuto. I due, in passato, avevano avevano avuto una breve frequentazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I pugni, poi il depistaggio. Chi è Alex Manna: “Così ho lasciato cadere Zoe nel canale”

Approfondimenti su Alex Manna

Dopo due ore di interrogatorio, Alex Manna ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero.

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Ultime notizie su Alex Manna

