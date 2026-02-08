I ’padroncini’ tirano il freno Camion sparite duecento imprese A pesare il costo del carburante

Le imprese di autotrasporto a Ferrara stanno vivendo un momento difficile. In dieci anni, quasi un terzo delle aziende è sparito dal mercato, con circa 200 imprese che hanno chiuso i battenti. La causa principale è il caro carburante, che ha messo a dura prova i bilanci di chi lavora sulle strade. I padroncini, i piccoli titolari di camion, hanno deciso di tirare il freno, riducendo le corse e riorganizzando le proprie attività. La crisi si sente tutta, e il settore si trova a dover affrontare una fase

È una crisi che corre sull'asfalto, misura chilometri e si traduce in numeri impietosi. Nel decennio che va dal 2015 al 2025 l'autotrasporto ferrarese ha perso quasi un'impresa su tre. I numeri sono netti e raccontano una crisi strutturale: dalle 700 aziende attive di dieci anni fa si è scesi a 483, con una contrazione del 31 per cento e 217 realtà scomparse dal tessuto economico locale. Un dato che pesa e che colloca il territorio tra quelli più colpiti in Emilia-Romagna, ben oltre la media regionale e nazionale. Il confronto con il resto della regione rende il quadro ancora più evidente. In Emilia-Romagna, complessivamente, le imprese di autotrasporto sono diminuite del 27 per cento, passando da 9.

