Finisce in una scarpata con il suo camion | grave autista 51enne di Tirano

Sondriotoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo l'autista 51enne di Tirano che questa mattina alla guida del suo camion è finito fuori strada terminando la sua corsa nella scarpata sottostante.L'incidenteIl mezzo pesante si trovava lungo la strada Statale Lecco-Bergamo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

