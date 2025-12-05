Finisce in una scarpata con il suo camion | grave autista 51enne di Tirano

E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo l'autista 51enne di Tirano che questa mattina alla guida del suo camion è finito fuori strada terminando la sua corsa nella scarpata sottostante.L'incidenteIl mezzo pesante si trovava lungo la strada Statale Lecco-Bergamo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

