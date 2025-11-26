mi ami 2026 i primi nomi da motta ai nu genea e tutti fenomeni

Annunciati i primi nomi della line up del MI AMI Festival 2026, tre giorni di musica all’Idroscalo di Milano. Contro ogni previsione, al netto dei pronostici e con ancora il fuoco dentro, il MI AMI Festival – Festival della Musica Bella e Baci – annuncia ufficialmente l’apertura della stagione che porterà alla sua ventesima edizione. Un traguardo pazzesco per l’evento, organizzato dalla creative agency Better Days, iniziato in forma boutique nel 2005 e poi cresciuto anno dopo anno fino a diventare appuntamento, amatissimo e frequentatissimo, di riferimento della stagione musicale italiana. E dunque MI AMI torna dal 21 al 23 maggio 2026 nella nuova area dell’Idroscalo di Milano con un’edizione speciale, che non sarà però puramente auto-celebrativa, ma ancora una volta votata ad interpretare le energie che percorrono la musica in Italia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

