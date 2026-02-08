I muri dell’Istituto superiore statale Alessandro Greppi di Monticello Brianza si trasformano in una grande mostra a cielo aperto. Durante l’ultima settimana, i muri dell’istituto si sono riempiti di dipinti, graffiti e installazioni realizzate dagli studenti e alcuni artisti locali. L’obiettivo è rendere l’ambiente più vivo e stimolante, portando arte e colore in un luogo spesso associato solo allo studio. La scuola ha deciso di investire in questa iniziativa per coinvolgere i giovani e dare spazio alla creatività. Ora, i passanti e gli studenti possono ammirare

Più colori, più arte, più bellezza all’Istituto superiore statale Alessandro Greppi di Monticello Brianza. I muri grigi della scuola sono diventati la tela di un quadro. È il progetto di street art, che si arricchisce di un nuovo capitolo, un capitolo non scritto ma disegnato. Dopo la realizzazione dei murales all’ingresso principale, nel cortile interno e su alcune scalinate, è stata realizzata una nuova opera. Ha preso forma e colore in uno degli spazi tra i più attraversati da studenti, docenti e genitori: la scalinata che conduce al piano interrato, in palestra e agli spazi per il ricevimento dei genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I muri del Greppi diventano un’esposizione d’arte

Approfondimenti su Greppi Monticello

Le prime pagine del Foglio, spesso fitte e affollate, sono state trasformate in vere e proprie opere d’arte grazie ai disegni dell’architetto Paolo Conrad Bercah.

La Biennale d’arte sui muri di Lavacchio torna con nuove opere.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Orlando Furioso di Ludovico Ariosto | Audiolibro Integrale Parte 3 di 5

Ultime notizie su Greppi Monticello

Argomenti discussi: I muri del Greppi diventano un’esposizione d’arte.

'I muri', antologica dedicata a Oscar Piattella a BolognaNella Cappella di Santa Maria dei Bulgari della Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, a Bologna, dal 6 febbraio all'8 marzo apre la prima e più significativa sezione della mostra antologica su più ... ansa.it

FAMILY LAB a cura di Segni mossi ACCESSIBILE IN LIS Oratorio dell'Immacolata, via Greppi 6 - Bergamo 10:00 - 12:00 GESTO SEGNO E MOVIMENTO (LIS) Ente Nazionale Sordi - sez. Provinciale di Berg facebook