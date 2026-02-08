I muri del Greppi diventano un’esposizione d’arte
I muri dell’Istituto superiore statale Alessandro Greppi di Monticello Brianza si trasformano in una grande mostra a cielo aperto. Durante l’ultima settimana, i muri dell’istituto si sono riempiti di dipinti, graffiti e installazioni realizzate dagli studenti e alcuni artisti locali. L’obiettivo è rendere l’ambiente più vivo e stimolante, portando arte e colore in un luogo spesso associato solo allo studio. La scuola ha deciso di investire in questa iniziativa per coinvolgere i giovani e dare spazio alla creatività. Ora, i passanti e gli studenti possono ammirare
Più colori, più arte, più bellezza all’Istituto superiore statale Alessandro Greppi di Monticello Brianza. I muri grigi della scuola sono diventati la tela di un quadro. È il progetto di street art, che si arricchisce di un nuovo capitolo, un capitolo non scritto ma disegnato. Dopo la realizzazione dei murales all’ingresso principale, nel cortile interno e su alcune scalinate, è stata realizzata una nuova opera. Ha preso forma e colore in uno degli spazi tra i più attraversati da studenti, docenti e genitori: la scalinata che conduce al piano interrato, in palestra e agli spazi per il ricevimento dei genitori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
