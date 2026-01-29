L’arte protagonista sui muri di Lavacchio

La Biennale d’arte sui muri di Lavacchio torna con nuove opere. Dopo il successo delle passate edizioni, il Comune vuole continuare a valorizzare questa piccola località, famosa per le oltre novanta installazioni di pittura e scultura. La rassegna, iniziata negli anni Ottanta, si conferma un punto di riferimento per chi ama l’arte all’aperto e vuole scoprire un angolo di natura arricchito da creatività e colore.

Ritorna la Biennale d’arte sui muri di Lavacchio. Dopo il successo delle scorse edizioni l’Amministrazione Comunale intende portare avanti la progettualità al fine di potenziare la riqualificazione della suggestiva località di Lavacchio, che conta oggi oltre novanta opere di pittura e scultura, degli anni Ottanta e contemporanee, selezionate queste ultime nelle precedenti Biennali d’arte. Il progetto è dell’assessorato alla Cultura che intende dare visibilità a un maggior numero di artisti, anche giovanissimi. Saranno selezionati cinque pittori, invitati a progettare e realizzare opere destinate al muro pubblico che costeggia la strada che porta al borgo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Daniele Cornia. . IV Biennale d’Arte Sui Muri di Lavacchio È da poco uscito il bando per partecipare alla IV Biennale d'Arte Sui Muri di Lavacchio. Per questa Edizione abbiamo scelto di omaggiare i Luoghi e i Volti dell'Appennino, e per farlo abbiamo deciso - facebook.com facebook