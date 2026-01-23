Fitte e gremite le prime pagine del Foglio diventano un’opera d’arte

Le prime pagine del Foglio, spesso fitte e affollate, sono state trasformate in vere e proprie opere d’arte grazie ai disegni dell’architetto Paolo Conrad Bercah. Nel corso degli ultimi anni, il suo talento ha arricchito le pagine del quotidiano, offrendo un nuovo punto di vista attraverso raffinate rappresentazioni visive. Questa collaborazione ha contribuito a valorizzare il giornale, mantenendo un equilibrio tra contenuto e forma.

Conrad-Bercah in mostra a Milano. I suoi disegni realizzati sulle pagine di questo giornale Sono diventati famosi i disegni che l’architetto Paolo Conrad Bercah ha creato negli ultimi anni utilizzando le prime pagine del Foglio come supporto. Supporto a una suggestiva sequenza di immagini architettoniche, in parte desunte da edifici e aree urbane reali, in parte frutto di una complessa rielaborazione di modelli consacrati dalla tradizione e riformulati dal colto e raffinato artista secondo una strategia creativa complessiva che è fortemente incardinata alla concreta e verificabile dialettica storica, ma che è poi altrettanto convintamente rivolta alla dimensione del simbolo e della metafora figurativa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Fitte e gremite, le prime pagine del Foglio diventano un’opera d’arte VIDEO | L'arte si affaccia sulla città, le vetrine del Riso diventano uno spazio espositivo permanenteUna vetrina nel cuore di Palermo si trasforma in uno spazio espositivo permanente, portando l’arte contemporanea nel quotidiano. Le prime pagine di oggiLe notizie di oggi includono le dichiarazioni di Trump sulla Groenlandia e i suoi sostenitori, il grave episodio di un ragazzo accoltellato a La Spezia, e le recenti tensioni legate alle proteste in Iran.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.