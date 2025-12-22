Luca Barbarossa in Cento storie per cento canzoni all' Auditorium Parco della Musica
Luca Barbarossa porta in scena “Cento storie per cento canzoni”, un progetto che unisce musica e narrazione. L'evento si terrà all'Auditorium Parco della Musica il 27 dicembre, offrendo al pubblico un'occasione di ascolto e approfondimento. Un appuntamento dedicato agli amanti della musica e delle storie che la accompagnano.
Il fortunato libro di Luca Barbarossa diventa un tour teatrale, tra concerto e racconto e arriva all'Auditorium Parco della Musica il 27 dicembre.Le canzoni ascoltate, cantate, suonate, raccontate: dopo aver conquistato il pubblico dei lettori con "Cento storie per cento canzoni", giunto alla. 🔗 Leggi su Romatoday.it
