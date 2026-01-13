L' auto della maestra viene sequestrata fuori scuola | Mai avuta l' assicurazione per 18 anni
Una docente di Secondigliano ha scoperto che la sua auto, utilizzata quotidianamente senza assicurazione, è stata sequestrata fuori scuola. La donna, che da 18 anni utilizza il veicolo senza copertura, si trova ora ad affrontare le conseguenze di questa omissione. La vicenda mette in luce l'importanza di rispettare le normative assicurative e i controlli in ambito stradale.
Una docente di una scuola di Secondigliano per anni si sarebbe recata a lavoro con un'auto priva di copertura assicurativa. La vicenda è divenatata virale sui social dopo che nei giorni scorsi lo stesso veicolo è stato sequestrato dai carabinieri."Alla scuola "SAURO ERRICO PASCOLI" di Viale delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
