L' auto della maestra viene sequestrata fuori scuola | Mai avuta l' assicurazione per 18 anni

Una docente di Secondigliano ha scoperto che la sua auto, utilizzata quotidianamente senza assicurazione, è stata sequestrata fuori scuola. La donna, che da 18 anni utilizza il veicolo senza copertura, si trova ora ad affrontare le conseguenze di questa omissione. La vicenda mette in luce l'importanza di rispettare le normative assicurative e i controlli in ambito stradale.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.