Anthony Davis potrebbe chiudere qui la stagione con i Los Angeles Lakers. L’atleta ha problemi alla mano e all’inguine e, secondo le ultime notizie, preferisce fermarsi per recuperare completamente in vista della prossima annata. Nei prossimi giorni si saprà se questa decisione influenzerà anche i playoff.

Anthony Davis (hand, groin) is expected to sit out the remainder of the season to get fully healthy for the 2026-27 campaign, via @ChrisBHaynes pic.twitter.com8UYb5WGD1v La stagione attuale si concentra sulle condizioni fisiche di Anthony Davis e sulle strategie messe in atto per massimizzare la sua salute in vista della prossima annata. Il centro, recentemente trasferitosi ai Washington Wizards, potrebbe non scendere in campo per il resto della stagione per concentrarsi su un recupero completo in preparazione al 2026-27. secondo le indicazioni disponibili, l’inizio di stagione è stato segnato da infortuni che hanno limitato l’uso del giocatore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Anthony , stagione finita con i Washington Wizards?

Approfondimenti su Anthony Davis

I Dallas Mavericks hanno appena concluso un accordo importante.

Questa mattina è arrivata l’ufficialità dell’accordo tra i Wizards e i Mavericks per Anthony.

John Wall on Anthony Davis To Chicago Bulls! Would LOVE Jersey Retired by Wizards & Bradley Beal

Ultime notizie su Anthony Davis

