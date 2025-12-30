Juventus Brooklyn Nets altra notte NBA a tinte bianconere | Bonansea e Cambiaghi ambasciatrici d’eccezione negli USA – FOTO

Due rappresentanti della Juventus Women, Bonansea e Cambiaghi, hanno partecipato come ambasciatrici ufficiali negli Stati Uniti durante una partita NBA tra Brooklyn Nets e un team ospite. L’evento ha visto la presenza delle atlete italiane in un contesto internazionale, rafforzando i legami tra il calcio femminile e lo sport americano. Di seguito, alcune immagini dell’iniziativa, che testimoniano l’importanza di queste collaborazioni sportive.

Juventus Brooklyn Nets: Bonansea e Cambiaghi della Juventus Women ambasciatrici d’eccezione negli USA per il match di NBA – FOTO. Il fascino della Grande Mela si tinge ancora una volta di bianconero. Nella notte italiana appena trascorsa, i riflettori del Barclays Center di Brooklyn non si sono accesi solo per le stelle del basket americano, ma anche per due ambasciatrici d’eccezione del calcio italiano: Barbara Bonansea e Michela Cambiaghi. Le due calciatrici della Juventus Women sono state le protagoniste assolute del pre-partita della sfida NBA tra i Brooklyn Nets e i Golden State Warriors. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

