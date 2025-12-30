Juventus Brooklyn Nets altra notte NBA a tinte bianconere | Bonansea e Cambiaghi ambasciatrici d’eccezione negli USA – FOTO

Due rappresentanti della Juventus Women, Bonansea e Cambiaghi, hanno partecipato come ambasciatrici ufficiali negli Stati Uniti durante una partita NBA tra Brooklyn Nets e un team ospite. L’evento ha visto la presenza delle atlete italiane in un contesto internazionale, rafforzando i legami tra il calcio femminile e lo sport americano. Di seguito, alcune immagini dell’iniziativa, che testimoniano l’importanza di queste collaborazioni sportive.

Juventus Brooklyn Nets: Bonansea e Cambiaghi della Juventus Women ambasciatrici d’eccezione negli USA per il match di NBA – FOTO. Il fascino della Grande Mela si tinge ancora una volta di bianconero. Nella notte italiana appena trascorsa, i riflettori del Barclays Center di Brooklyn non si sono accesi solo per le stelle del basket americano, ma anche per due ambasciatrici d’eccezione del calcio italiano: Barbara Bonansea e Michela Cambiaghi. Le due calciatrici della Juventus Women sono state le protagoniste assolute del pre-partita della sfida NBA tra i Brooklyn Nets e i Golden State Warriors. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Brooklyn Nets, altra notte NBA a tinte bianconere: Bonansea e Cambiaghi ambasciatrici d’eccezione negli USA – FOTO Leggi anche: Roma Juventus Women LIVE: Wälti e Bonansea titolari, davanti c’è ancora Cambiaghi Leggi anche: NBA, notte ad alta tensione: Lakers vincono con brivido, crollo Bucks a Brooklyn Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Juventus, Paganini: ‘Si parla di Tether, ma la strada è un’altra Il ritorno di Agnelli’ - Nelle ultime ore il mondo Juventus è tornato a essere al centro di indiscrezioni e voci legate al futuro societario. it.blastingnews.com Juventus: Elkann sbaglia alcune scelte ma sui soldi niente da dire, altri 15 milioni - John Elkann, attraverso Exor, interviene ancora nella Juventus, immettendo altri soldi nel club: 15 milioni, che si aggiungono agli altri 15 che l'azionista di maggioranza aveva aggiunto al capitale ... calciomercato.com Più di una suggestione, secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus starebbe pensando al ritorno di Federico Chiesa in prestito per sei mesi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.