Scot McTominay si prende la scena dopo la vittoria del Napoli, ma non solo per il gol segnato. L’attenzione si concentra anche sull’infortunio che lo ha fermato nel finale, lasciando in ansia la squadra e il tecnico Antonio Conte. Intanto, Rasmus Hojlund diventa protagonista, consegnando a McTominay lo spray magico, come una scena da corsa ciclistica tra Coppi e Bartali, secondo la stampa inglese. La serata si chiude con elogi e preoccupazioni, mentre il centrocampista scozzese cerca di

“Dio salvi Scot McTominay” per il Napoli e per la Scozia. E’ il Mirror, ma non solo, che racconta la serata del centrocampista azzurro ricordando lo splendido gol ma anche l’infortunio che fa preoccupare Antonio Conte. Scrive The Mirror Scott McTominay ha vissuto un’altalena di emozioni durante la vittoria del Napoli per 3-2 sul Genoa. L’ex stella del Manchester United ha segnato un gol spettacolare. E’ stato poi costretto a lasciare il campo a metà tempo a causa di un infortunio Il gol di McTominay non è passato inosservato: la stampa britannica lo ha subito osannato, sottolineando la sua capacità di incidere nella partita nonostante il problema fisico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Hojlund ha consegnato lo spray magico a McTominay, come Coppi e Bartali”, gli elogi della stampa inglese

Approfondimenti su Hojlund McTominay

Il 2 gennaio 1960, il mondo del ciclismo perdeva Fausto Coppi, figura simbolo di un’epoca.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Hojlund McTominay

Argomenti discussi: Vince il Napoli al 95': il rigore di Hojlund batte il Genoa 2-3, si fa male McTominay; Genoa-Napoli, Rasmus Hojlund MVP del match: il danese vince il premio | FOTO; Napoli al cardiopalma: Hojlund su rigore al 94', gli azzurri espugnano Genova in 10 contro 11; Genoa-Napoli, De Rossi non ci sta: Regolamento distorto, l’arbitro in campo ormai non c’è più.

Hojlund doveva essere la risposta dello United a Haaland. Ora se lo gode il NapoliRasmus Hojlund sta vivendo la stagione più importante della sua carriera. Numeri alla mano, nove gol in venti partite sono ad oggi la miglior media realizzativa per il centravanti danese classe 2003 ... tuttomercatoweb.com

Hojlund, Conte ha clonato Lukaku: da scarto dello United a bomber sotto solo a Higuain e CavaniAntonio Conte non ha Romelu Lukaku dal 14 agosto, ma in fondo non l’ha mai perso per davvero: lo ha semplicemente clonato, ringiovanito e reso più affamato. Il nuovo modello si chiama Rasmus Hojlund, ... tuttosport.com

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte #forzanapolisempre facebook