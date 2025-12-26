Il Telegraph ha analizzato i 71 acquisti che il Manchester United ha fatto in dodici anni, da quando Sir Alex Ferguson è andato via, mettendoli in classifica dal migliore al peggiore; sono stati spesi più di 2 miliardi di euro, ma la maggior parte degli innesti non ha reso quanto il club si aspettasse. Gli acquisti dello United post-Ferguson, tra cui Lukaku, Cavani e Hojlund. Al quarto posto è stato inserito Romelu Lukaku, era arrivato dall’Everton nel 2017 per circa 85 milioni di euro. In 96 presenze, 42 gol e 12 assist. Il quotidiano scrive: Il belga è stato ingaggiato e rivenduto due anni dopo per quasi la stessa cifra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Hojlund ha sofferto gli 82 milioni che lo United ha pagato, in un altro club inglese avrebbe avuto più successo

