Il 2 gennaio 1960, il mondo del ciclismo perdeva Fausto Coppi, figura simbolo di un’epoca. A distanza di oltre sessant’anni, il suo ricordo rimane vivo, testimonianza di un talento e di una passione che hanno attraversato il tempo. In questo ricordo, Bartali lo ricordò con rispetto e ammirazione, contribuendo a mantenere vivo il suo lascito.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Il 2 gennaio del 1960 moriva Fausto Coppi, mito intramontabile di un ciclismo d'altri tempi. La morte a soli 40 anni lo ha sottratto all'affetto dei tifosi, compresi i tanti che ne hanno ammirato le imprese sportive solo attraverso le immagini in bianco e nero dell'epoca, e dei suoi cari. Morì a causa di una malaria contratta durante un viaggio in Africa e non diagnosticata. L''Airone', come Coppi era stato ribattezzato, perché al posto delle gambe sembrava avesse le ali e, invece di pedalare, volava, aveva già vinto tutto: cinque Giri d'Italia, due Tour de France, tre Milano-Sanremo, una Parigi Roubaix. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 2 gennaio 1960, muore Fausto Coppi. Bartali lo ricordò così

Leggi anche: Leggendario Pogacar! Quinta vittoria al Giro di Lombardia come Fausto Coppi

Leggi anche: “Fausto Coppi. Dal record dell’ora al Trofeo Baracchi” di Ildo Serantoni: l’amore per un campione e una corsa uniti in un libro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il buongiorno di Ok!News24. Oggi, 2 gennaio 2026; Il 2026 si apre nel segno di Coppi. A Castellania e a Novi.

1 gennaio 1980: muore a Roma Pietro Nenni, storico leader socialista, protagonista di una lunga fase politica: costituente, Vicepresidente del Consiglio e Ministro, deputato dal 1948 al 1972, poi senatore. Qui con il Guardaportone di Palazzo Montecitorio (Da: - facebook.com facebook