Hamas | no disarmo né governo straniero

Khaled Meshaal, uno dei leader di Hamas all’estero, ha chiarito che il gruppo non intende smantellare le armi né lasciar entrare un governo straniero a Gaza. Le sue parole sono arrivate in un momento di tensione crescente, con i rapporti tra Hamas e i paesi vicini ancora molto fragili.

10.40 Khaled Meshaal, tra i massimi esponenti politici di Hamas all'estero, ha detto che il gruppo non cederà le armi né accetterà un governo straniero a Gaza. "Criminalizzare la resistenza, le sue armi e i suoi militanti è qualcosa che, non dovremmo accettare", ha detto esortando il Board of Peace a un "approccio equilibrato" per aiuti e ricostruzione. La posizione di Meshaal contraddice i termini della Fase 2 dell'accordo Usa per il cessate il fuoco, che prevede la smilitarizzazione di Gaza con disarmo di Hamas e graduale ritiro israeliano.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

L'alluvione a Gaza ha causato ingenti danni, sfollando numerose persone e aggravando le già precarie condizioni di vita nella regione.

