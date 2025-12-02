Netanyahu sente Trump | Colloqui su tregua e disarmo Hamas
Gaza, Israele uccide due minori nell'area controllata dall'Idf. Hezbollah: "Abbiamo il diritto di rispondere all'omicidio del nostro leader". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
#Gaza Netanyahu: Hamas viola il cessate il fuoco, lo Stato ebraico si sente autorizzato a compiere raid. Quanto a Hezbollah, in Libano: "Impediremo loro di essere una minaccia". Nel video, protesta a Tel Aviv per chiedere una Commissione d'inchiesta indi Vai su X
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di fare un passo formale e chiedere al capo dello Stato di concedergli la grazia. Herzog esaminerà la richiesta "con responsabilità e sincerità, dopo aver ricevuto tutti i pareri pertinenti" ? https://shorturl.at/u - facebook.com Vai su Facebook