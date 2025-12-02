Netanyahu sente Trump | Colloqui su tregua e disarmo Hamas

Tgcom24.mediaset.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaza, Israele uccide due minori nell'area controllata dall'Idf. Hezbollah: "Abbiamo il diritto di rispondere all'omicidio del nostro leader". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

netanyahu sente trump colloqui su tregua e disarmo hamas

© Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu sente Trump: "Colloqui su tregua e disarmo Hamas"

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Sente Trump Colloqui