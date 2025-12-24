Mercato Juve Ottolini può già essere decisivo in una trattativa in casa bianconera Ecco di chi si tratta e il motivo

Mercato Juve, Ottolini è il nuovo direttore sportivo. Il dirigente ha risolto il contratto con il Genoa e prepara il ritorno a Torino per il mercato di gennaio. La Juventus ha ufficialmente scelto il suo nuovo direttore sportivo per il 2026: si tratta di Marco Ottolini. Il dirigente, che aveva già lavorato nel club bianconero tra il 2018 e il 2022 come osservatore internazionale, ha risolto il proprio contratto con il Genoa nella giornata del 23 dicembre 2025. L’intesa verbale con l’amministratore delegato Damien Comolli è stata raggiunta e la firma ufficiale è attesa nelle prossime ore, rendendo Ottolini immediatamente operativo per la sessione invernale di calciomercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

