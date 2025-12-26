La denuncia di un lettore | Impossibile utilizzare un passo carrabile per una grossa voragine in via del Santuario

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci un problema presente da diverso tempo, ovvero l'impossibilità di accedere in modo sicuro sul proprio passo carrabile a causa di una grossa voragine:“Da mesi-anni segnalata al Comune, adiacente e in prossimità dell'attraversamento carraio nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

