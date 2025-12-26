La denuncia di un lettore | Impossibile utilizzare un passo carrabile per una grossa voragine in via del Santuario
Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci un problema presente da diverso tempo, ovvero l'impossibilità di accedere in modo sicuro sul proprio passo carrabile a causa di una grossa voragine:“Da mesi-anni segnalata al Comune, adiacente e in prossimità dell'attraversamento carraio nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: “È venuta giù la strada”. Maltempo e disagi, frana crea una voragine: impossibile raggiungere il santuario
Leggi anche: La denuncia di un lettore: "A Cappelle sul Tavo cresce una discarica abusiva presente da anni" [FOTO]
Pigna, un residente: A Buggio senza linea telefonica né rete mobile: residenti isolati e a rischio”.
La denuncia di un lettore: "Impossibile utilizzare un passo carrabile per una grossa voragine in via del Santuario" - Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci un problema presente da diverso tempo, ovvero l'impossibilità di accedere in modo sicuro sul proprio passo carrabile a causa di una grossa voragine: “Da ... ilpescara.it
LA SEGNALAZIONE "Materasso lasciato da oltre 15 giorni fuori dal mercato coperto di Porta Nuova e mai rimosso": la denuncia di un lettore Il link: https://cityne.ws/gmq0H facebook
Si dice spesso che la politica è lontana dalla gente, dal Paese reale. Nel numero che precede il Natale, abbiamo scelto di far parlare i lettori. Le loro cartoline indirizzate alla politica, al Palazzo, sono la nostra copertina. E anche la nostra denuncia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.