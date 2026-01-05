Viaggio verso Betlemme | torna il Corteo dei Re Magi a Bagnara

Il Corteo dei Re Magi torna a Bagnara, offrendo un momento di condivisione e tradizione durante l’Epifania. L’evento si svolgerà presso la Cittadella dell’Immacolata, rappresentando un’occasione per vivere una giornata all’insegna della fede e della partecipazione comunitaria. La manifestazione rafforza l’importanza delle radici culturali e religiose, invitando cittadini e visitatori a condividere un momento di spiritualità e memoria collettiva.

Sarà un’Epifania all’insegna della fede, della tradizione e della partecipazione collettiva quella che si vivrà alla Cittadella dell’Immacolata. Martedì 6 gennaio 2026, al termine della Santa Messa delle ore 18, tornerà il Corteo dei Re Magi, giunto alla sua seconda edizione dopo il grande. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

