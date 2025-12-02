In un minuscolo parco nascosto di Milano un viaggio letterario verso il Natale
“Natale Campale” è un'iniziativa che si terrà dal 1° al 24 dicembre al Giardino “segreto” Laura Peroni di Milano (via Terraggio 5), tra Sant’Ambrogio e Santa Maria delle Grazie.L’evento propone ventiquattro racconti di Natale scelti tra classici e opere contemporanee, caratterizzati da una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pinus roxburghii Sarg. Pino dell'Himalaya. A Roma nel piccolo, parco di Villa Fiorelli, ma ricco di alberi interessanti è presente questo particolare pino da poco inserito nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia con il criterio di rarità botanica , di fatto a Roma - facebook.com Vai su Facebook