In un minuscolo parco nascosto di Milano un viaggio letterario verso il Natale

Milanotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale Campale” è un'iniziativa che si terrà dal 1° al 24 dicembre al Giardino “segreto” Laura Peroni di Milano (via Terraggio 5), tra Sant’Ambrogio e Santa Maria delle Grazie.L’evento propone ventiquattro racconti di Natale scelti tra classici e opere contemporanee, caratterizzati da una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

