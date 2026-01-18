Un Grifone stellare e sempre più capolista | vittoria e autorevolezza tre gol al Montevarchi

Il Grosseto si conferma leader della stagione, consolidando la propria posizione con una netta vittoria contro il Montevarchi. Con tre gol, il team dimostra autorevolezza e determinazione, interrompendo la serie positiva degli avversari. La prestazione rafforza la posizione in classifica, confermando il ruolo di protagonista nel campionato. Un risultato importante che sottolinea la crescita e la solidità della squadra in questa fase cruciale della stagione.

Grosseto, 18 gennaio 2026 – Riscossa immediata e chapeau ai più forti. Il Grifone n on dà scampo all’Aquila dei tanti giovanissimi, spezza la striscia positiva di cinque turni dei valdarnesi, e soprattutto cala un tris di rara autorevolezza centrando la 16esima vittoria in 20 gare. Disanto, uomo della partita, Sabelli e il solito Marzierli firmano il netto ritorno al successo della capolista. Si è intuito sin dal fischio d’inizio che per il Montevarchi sarebbe stato assai difficile far risultato. Nemmeno 50 secondi sul cronometro e sull’assist al bacio di Bacciardi l’incornata di capitan Marzierli spaventa Giusti, premiato prima della sfida per le 100 presenze tra i pali montevarchini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Basket, la Dole Rimini è un rullo compressore: ottava vittoria di fila e sempre più capolista

La Dole Rimini continua il suo percorso senza sosta, ottenendo l’ottava vittoria consecutiva e consolidando la posizione di testa nel campionato. La squadra dimostra compattezza e solidità, mantenendo un ruolino di marcia costante e stabile al vertice della classifica, in compartecipazione con Pesaro. Un andamento che evidenzia il buon stato di forma e la coesione del gruppo, confermando il ruolo di protagonista nel torneo.

Roma-Genoa 3-1, tre gol in un quarto d'ora al Grifone. Poi l’Olimpico consola De Rossi

Nella serata del monday night, la Roma ha conquistato una vittoria importante contro il Genoa, con un netto 3-1. In soli quindici minuti, i giallorossi hanno realizzato tre gol, indirizzando subito l’esito della partita. La sfida si è svolta all’Olimpico, offrendo anche un momento di conforto per De Rossi, presente tra il pubblico. Un risultato che rafforza la posizione della squadra nel campionato.

È stato un finale da cardiopalma quello andato in scena ieri sera a San Siro nel pareggio tra Milan e Genoa Dopo il vantaggio del Grifone nel primo tempo con la rete dell’ex Colombo, i rossoneri hanno trovato la rete in extremis con il colpo di testa di Leao. - facebook.com facebook