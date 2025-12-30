Non so non leggo Tra scuse e imbarazzi la scena muta del Pd da Prodi a Franceschini

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico attraversa una fase di incertezza e silenzio, da Prodi a Franceschini. Tra scuse e imbarazzi, i suoi rappresentanti sembrano in attesa di una direzione chiara. Tra gli undici esponenti, alcuni come Fassino e Letta si distinguono per statura e peso politico, riflettendo le sfide di un’area che cerca di ritrovare il proprio percorso in un contesto complesso.

Undici piccoli democratici. Piccoli si fa per dire. Fassino, per esempio, è alto un metro e novanta. Anche Letta è un pezzo di Marcantonio. Scrivo piccoli perché sono loro a sentirsi piccoli quando si trovano di fronte a un problema grande. E fanno come i bambini: mani a tappare gli occhi, oppure scappano via. Ieri pomeriggio abbiamo provato in tutti i modi a intervistare un esponente del Pd sulla vicenda Hannoun. Cioè sull'arresto in Italia di sospettati fiancheggiatori di Hamas, alcuni dei quali - soprattutto il loro capo, Mohammad Hannoun - piuttosto vicini alla sinistra e ai suoi dirigenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

non so non leggo tra scuse e imbarazzi la scena muta del pd da prodi a franceschini

© Ilgiornale.it - "Non so", "non leggo...". Tra scuse e imbarazzi la scena muta del Pd da Prodi a Franceschini

Leggi anche: La nuova corrente guidata da Franceschini, e il tetto alle ambizioni del Pd

Leggi anche: Prodi, Franceschini, Bersani, i riformisti, ora Schlein sembra fritta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Non so, non leggo.... Tra scuse e imbarazzi la scena muta del Pd da Prodi a Franceschini.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.