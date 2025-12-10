Gol Mckennie | giocata da centravanti vero del texano che trafigge Michael con una conclusione imparabile! Juve avanti allo Stadium

Un gol decisivo di Weston McKennie sblocca lo scontro allo Stadium, grazie a una giocata di grande classe. La rete del centrocampista statunitense, frutto di un’azione da vero centravanti, rompe l’equilibrio e mette la Juventus in vantaggio, regalando emozioni e punti importanti alla squadra.

Gol McKennie: gran giocata di Cambiaso, il texano si gira e trafigge il portiere! Una rete di importanza capitale che rompe l’equilibrio allo Stadium. L’incubo stava iniziando a materializzarsi sotto forma di ticchettio dell’orologio e mugugni crescenti, ma al minuto 67 la Juventus ha trovato il lampo per squarciare il buio. L’Allianz Stadium, che aveva fischiato la squadra all’intervallo, è esploso in un boato liberatorio grazie alla firma, pesantissima, di Weston McKennie. I bianconeri sbloccano una gara diventata stregata e si portano sull’ 1-0 contro il Pafos, trovando il vantaggio nel momento di massima pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com