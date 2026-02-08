Gol gioiello di Battiloro e autogol di Leo Albonetti | il Faenza cade contro il Russi
Il Faenza perde in casa contro il Russi in una partita che lascia amaro. Battiloro segna un gol di bellezza, ma Leo Albonetti si fa prendere dal nervosismo e segna un autogol su un rimpallo. I padroni di casa, vestiti di nero e arancione, hanno provato di più e creato diverse occasioni, ma alla fine sono stati sfortunati e devono accontentarsi della sconfitta.
Una amara partita per il Faenza che viene sconfitto in casa dal Russi. I falchetti, oggi in tenuta nera e scritte in arancione, hanno avuto la meglio sui biancoazzurri con una punizione di Battiloro e un autogol su rimpallo, ma sono stati più propositivi e produttivi. In avvio il Russi è deciso a cercare la porta ed è bravo il portiere manfredo Ruffilli, al rientro dopo il lungo infortunio e al debutto stagionale, a dire di no a Battiloro deviando in angolo il pallone scagliato di sinistro dall’attaccante arancione appena dentro l’area. Il Faenza replica con una bella azione avviata da Franceschini e rifinita da Bonavita per Zani che in area si gira e di prima di sinistro manda il pallone di poco alto sopra l’incrocio dei pali.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Faenza Russi
Chi è Antonio Arena, il gioiello classe 2009 della Roma in gol in Coppa Italia contro il Torino. La sua storia
Antonio Arena, nato nel 2009, è un giovane talento della Roma.
L’incredibile infortunio di Folorunsho dopo il gol al Pisa: cade sbattendo forte contro il palo
Ultime notizie su Faenza Russi
Gol gioiello di Battiloro e autogol di Leo Albonetti: il Faenza cade contro il RussiUna amara partita per il Faenza che viene sconfitto in casa dal Russi. I falchetti, oggi in tenuta nera e scritte in arancione, hanno avuto la meglio sui biancoazzurri con una punizione di Battiloro e ... ravennatoday.it
Lo sapevate Il "trucco" di Sergio Leone che cambiò tutto. Prima di Leone, i western americani erano pieni di dialoghi. Sergio invece diceva che il cinema è ritmo, non chiacchiere. In Per un pugno di dollari, fece tagliare quasi tutte le battute di Clint Eastwo facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.