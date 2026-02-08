Gol gioiello di Battiloro e autogol di Leo Albonetti | il Faenza cade contro il Russi

Il Faenza perde in casa contro il Russi in una partita che lascia amaro. Battiloro segna un gol di bellezza, ma Leo Albonetti si fa prendere dal nervosismo e segna un autogol su un rimpallo. I padroni di casa, vestiti di nero e arancione, hanno provato di più e creato diverse occasioni, ma alla fine sono stati sfortunati e devono accontentarsi della sconfitta.

