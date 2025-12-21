L'incredibile infortunio di Folorunsho dopo il gol al Pisa | cade sbattendo forte contro il palo
Folorunsho costretto a uscire durante la sfida di campionato tra Cagliari e Pisa. Il giocatore dei sardi aveva appena segnato ma cadendo in spaccata sbatte sul palo col ginocchio e non riesce a proseguire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: L’assurdo infortunio di Cole Palmer: si frattura il dito del piede sbattendo contro una porta
Leggi anche: Come sta Leao dopo il l’infortunio all’anca subito contro il l’Atalanta: la Roma è a rischio
L’incredibile infortunio di Folorunsho dopo il gol al Pisa: tira e poi cade sbattendo contro il palo - Il giocatore dei sardi aveva appena segnato ma cadendo in spaccata sbatte sul palo col ginocchio e non riesce a ... fanpage.it
Infortunio Folorunsho, il centrocampista lascia il campo dopo la rete: ecco la spiegazione - Pisa dopo il gol del pareggio: i dettagli Il pomeriggio sportivo dell’Unipol Domus è stato segnato da un mix di gioia ... cagliarinews24.com
Cagliari, goal e infortunio per Folorunsho: duro scontro con il palo, cosa è successo - Nello slancio, il centrocampista classe 1998 sbatte violentemente contro il palo con la gamba destra, l'impatto avviene sotto al ginocchio. calciomercato.com
JASHARI SCALDA I MOTORI "L'infortunio è passato, ora voglio far vedere chi sono. Imparare da Modric è incredibile, ha una mentalità pazzesca." Il centrocampista svizzero pronto per la sfida al Napoli: "Stasera è una finale, vogliamo l'ultimo atto di lu facebook
Infortunio a Bartolomei gioco fermo da 3’ incredibile. 71’ 1-0 x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.