L'incredibile infortunio di Folorunsho dopo il gol al Pisa | cade sbattendo forte contro il palo

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Folorunsho costretto a uscire durante la sfida di campionato tra Cagliari e Pisa. Il giocatore dei sardi aveva appena segnato ma cadendo in spaccata sbatte sul palo col ginocchio e non riesce a proseguire. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: L’assurdo infortunio di Cole Palmer: si frattura il dito del piede sbattendo contro una porta

Leggi anche: Come sta Leao dopo il l’infortunio all’anca subito contro il l’Atalanta: la Roma è a rischio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

incredibile infortunio folorunsho dopoL’incredibile infortunio di Folorunsho dopo il gol al Pisa: tira e poi cade sbattendo contro il palo - Il giocatore dei sardi aveva appena segnato ma cadendo in spaccata sbatte sul palo col ginocchio e non riesce a ... fanpage.it

incredibile infortunio folorunsho dopoInfortunio Folorunsho, il centrocampista lascia il campo dopo la rete: ecco la spiegazione - Pisa dopo il gol del pareggio: i dettagli Il pomeriggio sportivo dell’Unipol Domus è stato segnato da un mix di gioia ... cagliarinews24.com

incredibile infortunio folorunsho dopoCagliari, goal e infortunio per Folorunsho: duro scontro con il palo, cosa è successo - Nello slancio, il centrocampista classe 1998 sbatte violentemente contro il palo con la gamba destra, l'impatto avviene sotto al ginocchio. calciomercato.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.