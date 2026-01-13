Chi è Antonio Arena il gioiello classe 2009 della Roma in gol in Coppa Italia contro il Torino La sua storia

Antonio Arena, nato nel 2009, è un giovane talento della Roma. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, ha attirato l’attenzione per le sue doti tecniche e il suo carattere. La sua prima esperienza in competizioni ufficiali, come la Coppa Italia contro il Torino, rappresenta un passo importante nel suo percorso di crescita nel calcio professionistico.

Chi è Antonio Arena, il giocatore classe 2009 della Roma che ha segnato un gol in Coppa Italia contro il Torino. La storia e l’identikit Come nascono le stelle? A volte bastano pochi minuti. È quello che è successo all’Olimpico, dove Antonio Arena ha impiegato un attimo per cambiare il suo destino e infiammare i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Antonio Arena, il primo classe 2009 ad aver segnato tra i professionisti nel marzo scorso con il suo Pescara nella gara casalinga contro la Lucchese

