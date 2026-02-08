Sofia Goggia si gode il bronzo conquistato nella discesa femminile a Milano Cortina 2026, ma già pensa alle prossime sfide. “Tre medaglie in tre edizioni consecutive? Ci avrei messo la firma”, dice con un sorriso. La campionessa italiana si dimostra felice, anche se sa che dovrà lavorare ancora duro per mantenere il livello.

Sofia Goggia, medaglia di bronzo nella discesa femminile a Milano Cortina 2026, si dice soddisfatta ma guarda già ai prossimi obiettivi. E sui festeggiamenti. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Goggia: "Tre medaglie in tre edizioni consecutive? Ci avrei messo la firma"

