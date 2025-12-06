Materazzi avverte l’Italia in vista dei playoff | Non bisogna dare nulla per scontato Se non ci si qualificasse per tre edizioni di fila…

Materazzi avverte l’Italia in vista dei playoff: «Non bisogna dare nulla per scontato». Le dichiarazioni dell’ex difensore a La Gazzetta dello Sport. Marco Materazzi, campione del mondo con l’Italia nel 2006, non usa mezzi termini per commentare il sorteggio dei gironi mondiali e l’imminente spareggio playoff che attende gli Azzurri. Con la schiettezza che lo ha sempre contraddistinto, l’ex difensore su La Gazzetta dello Sport analizza le avversarie, indica la via per la qualificazione e lancia un monito chiaro sulle responsabilità in caso di fallimento. IL GIRONE – « Ci è capitato il girone più facile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Materazzi avverte l’Italia in vista dei playoff: «Non bisogna dare nulla per scontato. Se non ci si qualificasse per tre edizioni di fila…»

