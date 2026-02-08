Sofia Goggia si prepara a sfidare Lindsey Vonn nella discesa di Cortina, ma la favorita potrebbe essere l’americana, che sembra ancora un passo avanti dopo aver recuperato da un infortunio. La gara si preannuncia combattuta, con la bergamasca pronta a mettere alla prova la sua tenacia contro una rivale che ha fatto la storia dello sci alpino. La pista promette emozioni, mentre gli appassionati aspettano di vedere chi salirà sul podio.

Nelle ultime due Olimpiadi la discesa femminile ha sempre parlato molto italiano. Nel 2018 a PyeongChang il trionfo di Sofia Goggia e nel 2022 a Pechino la doppietta sul podio sempre con la bergamasca e una sorprendente Nadia Delago. Quattro anni dopo è Cortina e la sua Olympia delle Tofane ad ospitare le gare olimpiche e quest’oggi si assegnerà il primo titolo, proprio nella discesa. L’Italia vuole vivere un’altra giornata da sogno dopo quella vissuta ieri a Bormio, con le due meravigliose medaglie conquistate da Giovanni Franzoni e Dominik Paris. Le possibilità di conquistarne almeno un’altra oggi sono veramente tante e non c’è alcun dubbio che i fari sono ovviamente puntati su Sofia Goggia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Goggia sfida Vonn nella discesa di Cortina: americana favorita da infortunata?

Benvenuti alla diretta della discesa femminile di Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

Questa mattina a Cortina sono partiti i primi test in vista delle Olimpiadi del 2026.

