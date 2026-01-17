LIVE Sci alpino Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia cerca la svolta Vonn favorita

Benvenuti alla diretta della discesa femminile di Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo in tempo reale le performance di atlete come Sofia Goggia e Lindsey Vonn, con aggiornamenti sulla gara e le classifiche. La competizione si svolge questa mattina a partire dalle ore 10: restate con noi per tutte le novità e i risultati.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della discesa femminile di Tarvisio Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa libera femminile in programma a Tarvisio (Italia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 10.45, ci saranno 50 atlete da 16 Paesi. In casa Italia saranno otto le azzurre al via della gara odierna sulle 50 partenti: Nicol Delago partirà col 3, Laura Pirovano con l’8, Sofia Goggia col 10, Elena Curtoni col 23, Nadia Delago col 29, Sara Thaler col 35, Roberta Melesi col 37 e Sara Allemand col 45. 🔗 Leggi su Oasport.it

