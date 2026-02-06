LIVE Sci alpino Prima prova discesa Cortina 2026 in DIRETTA | Wiles la più veloce di tutte buoni segnali da Vonn e Goggia

Questa mattina a Cortina sono partiti i primi test in vista delle Olimpiadi del 2026. Wiles si è subito distinta come la più veloce tra gli uomini, mentre Vonn e Goggia hanno mostrato segnali positivi in vista delle gare ufficiali. La discesa maschile è iniziata alle 11.30 e i primi risultati sono stati incoraggianti. La pista si presenta in buone condizioni e gli atleti sembrano pronti a dare il massimo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 14.14 Questa la classifica finale della prova odierna: 1. Jacqueline Wiles (USA) 1:38.94 +0.00 2. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) DQP 1:39.60 +0.66 3. Kira Weidle-Winkelmann (GER) DQP 1:39.91 +0.97 4. Nina Ortlieb (AUT) 1:39.96 +1.02 5. Ariane Raedler (AUT) 1:39.96 +1.02 6. Breezy Johnson (USA) 1:40.05 +1.11 7. Laura Gauche (FRA) 1:40.10 +1.16 8. Sofia Goggia (ITA) 1:40.11 +1.17 9. Laura Pirovano (ITA) 1:40.18 +1.24 10. Cornelia Hütter (AUT) 1:40.22 +1.28 11. Lindsey Vonn (USA) 1:40.

