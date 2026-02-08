Goggia la medaglia della ragione | la mamma Giuliana sul divano il no allo psicologo Così Sofia ha vinto il bronzo che mancava

La campionessa italiana Sofia Goggia ha conquistato un bronzo che mancava nella sua collezione, ma il percorso non è stato semplice. A raccontare la sua storia, la mamma Giuliana, che rivela come la figlia abbia deciso di non andare dallo psicologo, nonostante qualche momento di incertezza. Sofia ha iniziato la gara con un po' di delusione, poi si è lasciata andare e ha dato tutto sul ghiaccio, dimostrando di avere cuore e coraggio. Alla fine, anche se il suo colore preferito non è il bronzo, si è detta felice di aver

Tiene per un po' il broncio, poi si scioglie per raccontare «una prova alla Goggia». Ma battute e sorrisi non cancellano i rimpianti: li aveva quattro anni fa in Cina quando ventitrè giorni dopo un serio infortunio si era presa l'argento, figuriamoci ora con l'Olimpiade in casa in «cui tutti, ma proprio tutti, si aspettavano che vincessi e mi parlavano di questa gara da quattro anni». Nel giorno della grande paura per Lindsey Vonn («Non ho visto il volo, ho sentito gente che gridava e ho cercato di restare concentrata sulle mie cose»), Sofia scende dall'Olympia verso il libro dei record con la terza medaglia olimpica in discesa, un'impresa mai riuscita a nessun'altra atleta.

