Sofia Goggia si confessa dopo il bronzo in discesa alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa italiana dice di essere felice per aver preso il colore mancante, anche se avrebbe preferito vincere l’oro. “Il bronzo era l’ultimo colore che mi mancava, anche se avrei preferito bissare l’oro del 2018”, spiega con sincerità. La delusione c’è, ma la soddisfazione di aver completato la collezione di medaglie olimpiche resta grande. La compagna di squadra Federica Brignone

8 febbraio 2026 – Felicità mista ad un pizzico di delusione per non aver ottenuto qualcosa di più. Sofia Goggia parla con grande franchezza dopo il bronzo vinto nella gara di discesa alle Olimpiadi Milano-Cortina: " Il bronzo era l'ultimo colore che mi mancava, anche se avrei preferito bissare l’oro del 2018. Ho sbagliato sullo Schuss delle Tofane, sono arrivata al Duca d'Aosta che sentivo che non andavo avanti. Però bisogna avere una visione generale. Tre gare di discesa libera in tre Olimpiadi e tre podi, top, tanta roba”. epa12716184 Bronze medalist Sofia Goggia of Italy celebrates after the medals ceremony of the women's Alpine Skiing Downhill race at the 2026 Olympic Winter Games at the Tofane Alpine Skiing Center in Cortina d'Ampezzo, Italy, 08 February 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Olimpiadi, Goggia sincera dopo il bronzo: "Preso l'ultimo colore che mancava, ma avrei preferito l'oro". Brignone: "Sofia l'ha buttata via sullo Schuss"

#Cortina-D'Ampezzo || Sofia Goggia si prende il bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Sofia Goggia ha vinto il bronzo nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

