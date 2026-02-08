Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa italiana torna sul podio e dice che il colore mancava alla sua collezione di medaglie. La gara è stata difficile e la discesa è stata segnata anche da una brutta caduta, ma Goggia ha saputo riprendersi e mettere a segno una buona prestazione.

AGI - Medaglia di bronzo per Sofia Goggia nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. L'azzurra ha chiuso in 1.36.69, preceduta dalla tedesca Emma Aicher, argento in 1.36.14. L'oro è andato all'americana Breezy Johnson (1.36.10). La gara era stata interrotta per il grave infortunio a Lindsey Vonn. È la quarta medaglia dell'Italia dopo l'oro, l'argento e il bronzo della prima giornata di gare. È la terza medaglia a cinque cerchi per la bergamasca dopo l'oro di Pyeongchang e l'argento di Pechino. In questa gara era attesa anche Federica Brignone, che ha chiuso al 10° posto, mentre tra le altre azzurre Laura Pirovano si è piazzata sesta e Nicol Delago undicesima Goggia, il colore che mi mancava. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Discesa libera femminile: bronzo per Sofia Goggia, "il colore che mi mancava". Brutta cadu...

Approfondimenti su Sofia Goggia

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa di Milano Cortina, portando a casa la prima medaglia italiana in questa disciplina.

La discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina si conclude con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mi voglio reincarnare in Sofia Goggia..Che cazzimma! #sci #sofiagoggia #grinta #campionessa

Ultime notizie su Sofia Goggia

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: Goggia e Dalmasso bronzo. Argento staffetta biathlon; Milano Cortina 2026. Discesa libera femminile, Goggia: Mi mancava il bronzo ma preferivo l’oro; Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo! Italia fa Doppietta Olimpica storica a Bormio · Risultati sci oggi | Discesa libera Milano Cortina 2026; Libera femminile, Goggia terza. Snowboard, bronzo per la bellunese Dalmasso. Staffetta mista del biathlon d’argento | LA DIRETTA.

Olimpiadi discesa libera: bronzo per Goggia, lontana Brignone, terribile incidente per Lindsey VonnIl podio sembra non subire più ribaltamenti, ma bisogna attendere la fine della gara per ufficializzare l'oro della americana Johnson, l'argento della tedesca Aicher e soprattutto il bronzo di Sofia ... corrieredellosport.it

Goggia non trattiene l'emozione: Bronzo ultimo colore che mi mancava. Sono un po' dispiaciuta, ma...La sciatrice azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Milano-Cortina nella discesa libera femminile. A trionfare è stata Breezy Johnson ... tuttosport.com

Medaglie Italia #MilanoCortina2026 Giovanni Franzoni Dominik Paris Francesca Lollobrigida Sofia Goggia Lucia Dalmasso T. Giacomel, L. Hofer, D. Wierer, L. Vittozzi x.com

Nessuna come Sofia Goggia, vince a Cortina un bellissimo bronzo ma denuncia un clima surreale: https://fanpa.ge/HSlhD facebook