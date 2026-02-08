Discesa libera femminile | bronzo per Sofia Goggia il colore che mi mancava Brutta cadu

Da agi.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa italiana torna sul podio e dice che il colore mancava alla sua collezione di medaglie. La gara è stata difficile e la discesa è stata segnata anche da una brutta caduta, ma Goggia ha saputo riprendersi e mettere a segno una buona prestazione.

AGI -   Medaglia di bronzo  per  Sofia Goggia  nella  discesa femminile  alle  Olimpiadi di Milano-Cortina. L'azzurra ha chiuso in 1.36.69, preceduta dalla tedesca  Emma Aicher, argento in 1.36.14. L'oro è andato all'americana  Breezy Johnson  (1.36.10). La gara era stata interrotta per il grave infortunio a  Lindsey Vonn. È la  quarta medaglia dell'Italia  dopo l'oro, l'argento e il bronzo della prima giornata di gare. È la  terza medaglia a cinque cerchi  per la  bergamasca  dopo l'oro di  Pyeongchang  e l'argento di  Pechino. In questa gara era attesa anche  Federica Brignone, che ha chiuso al 10° posto, mentre tra le altre azzurre  Laura Pirovano  si è piazzata sesta e  Nicol Delago  undicesima Goggia, il colore che mi mancava. 🔗 Leggi su Agi.it

discesa libera femminile bronzo per sofia goggia il colore che mi mancava brutta cadu

© Agi.it - Discesa libera femminile: bronzo per Sofia Goggia, "il colore che mi mancava". Brutta cadu...

Approfondimenti su Sofia Goggia

«L’ultimo colore che mi mancava». Olimpiadi, bronzo per Sofia Goggia. Brutta caduta per Vonn - Foto

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa di Milano Cortina, portando a casa la prima medaglia italiana in questa disciplina.

Discesa libera femminile: bronzo per Sofia Goggia. Brutta caduta per Vonn

La discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina si conclude con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mi voglio reincarnare in Sofia Goggia..Che cazzimma! #sci #sofiagoggia #grinta #campionessa

Video Mi voglio reincarnare in Sofia Goggia..Che cazzimma! ?????? #sci #sofiagoggia #grinta #campionessa

Ultime notizie su Sofia Goggia

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: Goggia e Dalmasso bronzo. Argento staffetta biathlon; Milano Cortina 2026. Discesa libera femminile, Goggia: Mi mancava il bronzo ma preferivo l’oro; Giovanni Franzoni e Dominik Paris, argento e bronzo! Italia fa Doppietta Olimpica storica a Bormio · Risultati sci oggi | Discesa libera Milano Cortina 2026; Libera femminile, Goggia terza. Snowboard, bronzo per la bellunese Dalmasso. Staffetta mista del biathlon d’argento | LA DIRETTA.

discesa libera femminile bronzoOlimpiadi discesa libera: bronzo per Goggia, lontana Brignone, terribile incidente per Lindsey VonnIl podio sembra non subire più ribaltamenti, ma bisogna attendere la fine della gara per ufficializzare l'oro della americana Johnson, l'argento della tedesca Aicher e soprattutto il bronzo di Sofia ... corrieredellosport.it

discesa libera femminile bronzoGoggia non trattiene l'emozione: Bronzo ultimo colore che mi mancava. Sono un po' dispiaciuta, ma...La sciatrice azzurra ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi di Milano-Cortina nella discesa libera femminile. A trionfare è stata Breezy Johnson ... tuttosport.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.