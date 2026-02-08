Goggia contro Vonn a Cortina | l' americana favorita nonostante l' infortunio?

La discesa femminile a Cortina si trasforma in una sfida tra due grandi campionesse. Vonn, nonostante un infortunio, parte tra le favorite, mentre Goggia cerca di sfruttare il suo vantaggio di casa. La gara promette emozioni forti, con le due atlete pronte a darsi battaglia fino all’ultimo secondo.

La discesa olimpica femminile a Cortina 2026 si presenta come una pagina cruciale della rassegna: una giornata in cui l’Italia è al centro della scena, tra conferme del passato e nuove pedalate verso la gloria. Tra attese e sfide, il fascino della pista delle Tofane è impreziosito da una combinazione di esperienza, talento emergente e motivazioni personali che alimentano una competizione altamente competitiva. Negli ultimi due appuntamenti olimpici, la disciplina ha avuto protagoniste italiane di primo piano. Nel 2018 a PyeongChang è salita sul gradino più alto Sofia Goggia, mentre nel 2022 a Pechino la medaglia è stata assegnata a una coppia guidata dalla stessa atleta bergamasca, affiancata da Nadia Delago. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Sofia Goggia si prepara a sfidare Lindsey Vonn nella discesa di Cortina, ma la favorita potrebbe essere l’americana, che sembra ancora un passo avanti dopo aver recuperato da un infortunio.

Alle 11 in punto, la discesa femminile alle Olimpiadi di Cortina è iniziata sotto un cielo nuvoloso.

