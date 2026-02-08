Sofia Goggia conquista il bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, chiudendo una carriera straordinaria. La gara è stata segnata da una caduta di Lindsay Vonn, che ha aperto spazi per la bergamasca, ma resta il fatto che Goggia ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori al mondo. La medaglia è un risultato dolce-amaro, che raccoglie le soddisfazioni ma anche qualche rimpianto.

Bergamo, 8 febbraio 2026 – Chissà se senza la caduta drammatica di Lindsay Vonn, Sofia Goggia sarebbe riuscita a sciare in modo più sereno e pulito. Chissà cosa sarebbe successo senza quell’imprecisione sul “Duca d’Aosta”. Ma quello che è stato non si può cambiare e alla fine la 33enne bergamasca si “accontenta” di un comunque straordinario bronzo alle Olimpiadi Milano-Cortina. Sofia si conferma per la terza volta di fila sul podio di discesa ai Giochi Invernali dopo l’oro del 2018 e l’argento del 2022: quello arrivato sulla pista “amica” di Cortina (4 vittorie in carriera nella Coppa del Mondo) è il metallo meno nobile ma di certo non cambia la sostanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sofia Goggia, un bronzo dolce-amaro: ma la terza medaglia olimpica corona una carriera leggendaria

