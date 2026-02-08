Goggia conquista il bronzo a Cortina, ma il podio lascia in bocca un po’ di amaro. La gara si è svolta tra tensione e adrenalina, soprattutto perché Lindsey Vonn, una delle favorite, è caduta durante la discesa. La presenza dell’americana ha influenzato il ritmo delle atlete italiane e non solo. Goggia si è detta felice, ma anche consapevole di aver corso con qualche pensiero in più. La gara si è trasformata in una corsa tra gioia e rimpianti, e i tifosi si sono chiesti come sarebbe andata

Cortina, bronzo tra tensione e adrenalina: la gara segnata dalla caduta di Vonn. Una discesa libera olimpica non è mai solo una gara. È una prova di nervi, una sfida mentale oltre che fisica. A Cortina, la giornata è stata segnata dalla drammatica caduta di Lindsey Vonn, che ha fermato la competizione per circa quaranta minuti, gettando un’ombra pesante su pista e atlete. In quel contesto, Sofia Goggia ha trovato la lucidità per conquistare un bronzo olimpico che pesa quanto un metallo più nobile. La sciatrice azzurra non lo nasconde: la gara non è stata perfetta, ma è stata gestita con una maturità olimpica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Goggia bronzo a Cortina tra gioia e rimpianti: ‘Influenzata dalla caduta della Vonn’, come sta l’americana

Approfondimenti su Vonn Caduta

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa di Cortina, portando a casa un’altra medaglia olimpica dopo le vittorie di PyeongChang e Pechino.

Sofia Goggia conquista il bronzo a Cortina, in una giornata che rimarrà impressa nella memoria degli sportivi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vonn Caduta

Argomenti discussi: Sofia Goggia, sorridente col bronzo: rivivi la premiazione e l’abbraccio con Malagò; Olimpiadi Milano Cortina 2026, risultati oggi: Goggia e Dalmasso bronzo. Argento staffetta biathlon; Libera femminile, Goggia terza. Snowboard, bronzo per la bellunese Dalmasso. Staffetta mista del biathlon d’argento | LA DIRETTA; Sofia Goggia, perché è solo un bronzo e perché non è poco, fin qui.

Sofia Goggia, bronzo in discesa libera: vince Johnson, caduta choc per Vonn. Decima BrignoneSofia Goggia non scende dal podio olimpico. Dopo l’oro a PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022, la campionessa azzurra si prende il bronzo nella discesa di Cortina. ilmessaggero.it

Milano Cortina: Sofia Goggia è bronzo nella discesa libera. Caduta choc di Lindsey VonOlimpionica terza nella gara condizionata dalla caduta della campionessa Usa soccorsa con l'elicottero. Oro all'americana Johnson, argento alla tedesca Aicher, Pirovano sesta. Brignone decima, Delago ... ansa.it

Nessuna come Sofia Goggia, vince a Cortina un bellissimo bronzo ma denuncia un clima surreale: https://fanpa.ge/HSlhD facebook

L'aggiornamento del medagliere alle 13:47, dopo il meraviglioso bronzo della nostra Sofia Goggia. #milanocortina2026 x.com